Inizia la prima convention virtuale d'America. Biden parte la sfida a Trump.

Oggi inizia il primo dei quattro giorni della Convenzione Nazionale Democratica. Inizialmente prevista a Milwaukee, Wisconsin, la convention di quest'anno si terrà virtualmente a causa della pandemia COVID-19. Nessuno dei relatori del programma, incluso lo stesso candidato alla presidenza democratica Joe Biden, si recherà in Wisconsin. Invece, i relatori daranno i loro discorsi in streaming. L'accettazione da parte di Biden della nomina presidenziale democratica è prevista per giovedì 20 agosto.

Ad ogni sessione è stato assegnato un tema specifico: lunedì - "Noi il popolo", martedì - "Questioni di leadership", mercoledì - "Un'unione più perfetta" e giovedì - "La promessa dell'America". L'ex First Lady Michelle Obama e il senatore Bernie Sanders parleranno stasera. L'ex presidente Bill Clinton e l'ex segretario di Stato John Kerry interverranno martedì, così come la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, che rappresenta l’ala socialista, alla quale è stato assegnato "un minuto". Il discorso del candidato democratico alla vicepresidenza Kamala Harris è previsto per mercoledì, così come quelli dell'ex presidente Barack Obama, della senatrice Elizabeth Warren, della Speaker della Camera Nancy Pelosi e dell'ex Segretario di Stato Hillary Clinton. Biden, accetterà la nomina presidenziale democratica giovedì, quando parleranno anche il Governatore della California Gavin Newsom e la Senatrice Tammy Baldwin.

Dato questo schieramento di stelle, compreso un discorso dell'ex governatore repubblicano dell'Ohio John Kasich questa sera nel tentativo di fare appello ai repubblicani senza diritto di voto, ci sono tre aspetti fondamentali che questa Convention Nazionale Democratica - e Biden in particolare - deve fare. Innanzitutto, Biden deve dimostrare agli elettori americani che non è solo anti-Trump, ma deve anche delineare un'agenda di politica interna ed estera che metterebbe in atto come presidente. In secondo luogo, deve dimostrare che le varie ali del partito democratico sono unite e disposte a mettere in campo un fronte unito contro Trump e, in terzo luogo, Biden deve presentare la sua scelta di vice presidente e spiegare perché Kamala Harris è, di fatto, una risorsa per il partito.

Per quanto riguarda la politica estera, Biden sottolineerà le sue credenziali in questo campo alludendo ai suoi anni di esperienza nella Commissione Affari Esteri del Senato, così come ai suoi otto anni come vice presidente alla Casa Bianca di Obama. Egli parlerà incessantemente della necessità per gli Stati Uniti di ricostruire alleanze e partnership globali. Con questo obiettivo in mente, parlerà del suo forte impegno nei confronti della NATO e del rispetto per gli alleati. E' probabile che attaccherà Trump per l'uscita dall'accordo nucleare con l'Iran e ribadirà, come ha fatto nelle scorse settimane, che se venisse eletto, gli Stati Uniti rientrerebbero nell'accordo del 2015 quando il regime "tornerà a conformarsi". Parlerà del suo sostegno a Israele - il suo compagno di corsa Harris lo fa in modo inequivocabile - e delle strette relazioni dell'America con lo Stato ebraico. Evidenzierà - sempre come ha fatto nelle ultime settimane - che intende mantenere l'ambasciata americana a Gerusalemme. Ciò irriterà indubbiamente l'ala "progressista" del suo partito, che negli ultimi anni ha chiesto una rivalutazione del rapporto speciale decennale degli americani con Israele.

Nei prossimi giorni sapremo che Harris, come Biden, sostiene la fine della guerra in Afghanistan, è decisa a impedire alla Corea del Nord di far avanzare il suo arsenale nucleare e cerca di fare del cambiamento climatico un punto centrale dei rapporti della sua amministrazione con l'estero. Impareremo anche che Harris è un critico vocale di regimi autocratici come la Russia e l'Arabia Saudita, e la sentiremo condannare la situazione dei diritti umani in Cina. Sia Biden che Harris immaginano la loro amministrazione come un'amministrazione che prenderà posizioni dure nei confronti della Cina.

Passando al fronte interno, questa convention dovrà affrontare gli oltre 25 milioni di posti di lavoro persi dall'inizio della pandemia COVID-19. E' probabile che i Democratici possano proporre che il governo degli Stati Uniti svolga un ruolo più attivo nella ripresa. Harris ha dichiarato che preferirebbe tagliare la spesa per la difesa del 10 per cento e riorientare quel denaro verso le comunità bisognose in patria. Inoltre, la convention si occuperà di integrazione sociale, soprattutto dopo le massicce proteste e i disordini civili che hanno travolto gli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd alla fine di maggio.

Nonostante gli eventi e i discorsi che sentiremo nei prossimi quattro giorni, c'è una cosa che molti non fanno notare, ovvero che Biden, come il suo avversario Trump, è un avvocato dell’eccezionalismo americano. Mentre i loro approcci e la loro retorica possono essere diversi, quello che Barack e Michelle Obama sperano di fare attraverso i loro discorsi questa settimana è quello di ispirare e motivare gli americani, soprattutto i più giovani, a votare per "un altro uomo bianco del passato", che - a differenza di Trump - ha come compagno di corsa una donna di una minoranza etnica.