La pagina più nera della politica

Gli inglesi, che hanno girato il mondo in lungo ed in largo, non hanno mai avuto particolare paura dei virus, altrimenti se ne sarebbero stati chiusi nella loro isola. Per questo il Primo Ministro Boris Johnson avendo deciso di raccomandare il lockdown, si è sbarazzato degli scienziati del suo governo che suggerivano l'immunità di gregge per seguire i consigli di uno scozzese, il professor Neil Ferguson. Gli scozzesi fanno fatica a lasciare le loro stesse abitazioni e bisogna dargli un valido motivo per muoverli. Ferguson apparteneva al gabinetto scientifico dei governi di Tony Blair ed era quello che aveva suggerito di abbattere migliaia di capi di bestiame per la mucca pazza, provocando danni al settore ovino britannico che ancora non si sono superati. Il virus della mucca pazza, si è poi saputo, non valeva una tale strage. E' plausibile che Johnson non avesse mai voluto seguire il consiglio dei suoi scienziati e quando disse, preparatevi a piangere i vostri cari, in realtà volesse agire su un'opinione pubblica restia a perdere le sue libertà sacrosante.

Allora il Primo Ministro ha chiesto, con una lettera a 30 milioni di inglesi, di rispettare una linea di prudenza, ma non si è messo a varare leggi dove la polizia insegue chi fa footing sulle spiagge. Senza voler andare a guardare in Inghilterra, una democrazia troppo evoluta per un paese come il nostro, nessun paese al mondo ha mostrato quello che è avvenuto da noi, persino la Cina popolare ha avuto maggior pudore. In Italia abbiamo multato due giovani che si baciavano per strada. Chiamato il 113 per chi girava a passeggio con il cane. Multato chi lo portava a passeggio. Impedito ai bambini di girare a più di duecento metri dall'isolato, multato i genitori. Poi abbiamo assistito al capolavoro mediatico del poliziotto che insegue su un litorale deserto il corridore solitario. Un simile campionario di orrori è tutto nostro. Ancora mancava il più incredibile ed indegno, quello per il quale un Presidente del Consiglio impone di frequentare i congiunti e non altri, per cui se uno convive senza essere sposato con un'altra persona, uno doveva lasciare la casa, senza contare che se hai duecento congiunti, puoi invitarli tutti a pranzo quando sono vietati gli assembramenti. Con una sola parola, congiunti, sono stati cancellati due secoli di conquiste del diritto in Italia. Si è contestato il premier Conte fino a sbatterlo fuori da Palazzo Chigi dove grazie alla pandemia ha messo le tende? Gli si sono concessi gli Stati generali, come ad un Re. Paese davvero disgraziato il nostro. Si sono seguite le indicazioni del governo, come se questo invece dei dubbi della scienza disponesse delle certezze della fede. E pure gli stessi scienziati che a marzo si sono messi a dire chiudete tutto, sono quelli che a febbraio dicevano che non c'era nessun pericolo, che avevamo a che fare con una semplice influenzina. Ora uno con la testa sul collo avrebbe detto loro, tornate in laboratorio e fatevi un'idea chiara. Invece li si è ascoltati prima e dopo, con i brillanti risultati ottenuti.

Boris Johnson a torto o a ragione ha dimostrato che un governo non si fa guidare dai virologi, lo stesso fa Trump che polemizza con i suoi. E' una questione di democrazia, quella per cui in Serbia e parliamo della Serbia, l'opposizione appena il governo ha detto chiudiamo, ha denunciato il colpo di Stato. In Italia ci beviamo tutto e senza discutere.

Ci sono però delle leggi di natura che anche per noi sono difficili da piegare. Pochi mesi fa i virologi del governo italiano sostenevano che bisognava prepararsi a passare l'agosto a casa. Quando gli scienziati inglesi sostenevano che il virus moriva con il caldo il professor Lopalco andava in televisione a spiegare come prepararsi una bacinella dove mettere i piedi a bagno in salotto ad agosto. Il governo voleva la fase due? I suoi scienziati gli presentavano un documento dove si prevedevano 250 mila persone in terapia intensiva. Ed ecco che siamo arrivati alla riapertura delle spiagge con la gente che manda tutti al diavolo e si fa l'aperitivo ed il bagno senza preoccuparsi del righello per misurare le distanze preteso dal ministro Boccia. Non è stato un processo di riappropazione della perduta coscienza, ma l'istinto naturale a trionfare.

Siamo un popolo mediterraneo, non abbiamo il carattere diffidente degli inglesi e dei francesi, ma non siamo nemmeno disciplinati come i tedeschi. Sulla base di questo semplice istinto, il governo ha i giorni contati.