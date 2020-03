Per ogni perché? C'è un cui prodest

Mi sono chiesto in questi giorni se la paura possa far morire anche la capacità critica degli uomini liberi. La mia risposta è che se la paura e l'insicurezza si prendono la scena, anche la rinuncia al bene supremo, la libertà, può essere visto come il male minore.Si muore prima, per la paura di morire. Accettare di essere agli arresti domiciliari per sei mesi quando si è sani, per chi come me ha visto in faccia la morte e l’ha superata con la forza di vivere per essere libero, è insopportabile. Se poi si è scelto di vivere secondo le regole della Repubblica, vedersi privare delle libertà fondamentali della cultura occidentale in modo arbitrario e anticostituzionale rende l’opposizione un dovere morale prima che politico.Con gli atti di fede e l’ignoranza di leggi e Costituzione si aprono le porte alla dittatura. Il PCM ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi con un Dcpm e senza controllo parlamentare. Ciò è fuori dalla Costituzione. Lo dicono ormai tutti i costituzionalisti, Maddalena, Onida e Cassese, sei ex presidenti della Camera, il garante della privacy sulle libertà individuali, il vicepresidente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti. È stato esautorato il parere di legittimità tecnica e contabile dall'8 al 25 marzo, il Parlamento espressione della sovranità popolare non si riunisce ed è l'unico organo che può restringere le libertà individuali per un periodo limitato. In Italia hanno messo agli arresti domiciliari 60 milioni di persone. Usano esercito e droni, rispolverano le leggi fasciste del 1934 e invece di preoccuparci dovremmo fare un atto di fede? Chiediamoci invece perché misure che potevano essere prese legalmente sono prese con Dpcm al di fuori della legalità democratica?Un conto è governare una pandemia sanitaria attraverso uno stato di emergenza limitato e un conto è ogni giorno restringere le libertà individuali, in un crescendo di atti amministrativi, senza confronto democratico, senza approvazione del Parlamento, con Regioni che legiferano, con sindaci che fanno ordinanze con il pressapochismodi chi nell'incertezza domina la scena. La scienza è impotente edivisa, usata e strumentalizzata. Vediamo scienziati esibirsi in giravolte e contorsioni, dire prima che è poco più di un'influenza e diventare poi i feroci cultori delle restrizioni perché non era un' influenzina ma una pandemia. Non ci sono dati certi che dimostrino quanto siano le morti per coronavirus e quante per altre cause determinanti e con coronavirus. Perché si vuole fare credere che solo il modello cinese può essere incisivo? Quando la verità in Cina è stata occultata per mesi. E se in altre parti del mondo il virus è sotto controllo senza far morire la libertà e la democrazia perché non si sceglie questo sistema? Ma questo governo di incapaci, sposa la tesi del sistema cinese e poi, lascia liberi Regioni e enti locali di legiferare. 150 fra ordinanze, decreti regionali e Dpcm in un mese non danno il senso di una cabina di regia autorevole e consapevole ma di una regia che freddamente sfrutta e alimenta un clima di paura per perseguire un disegno politico a prescindere dal rispetto delle regole e della Costituzione.Allora chiediamoci perchè potendo seguire il modello democratico si sceglie l'improvvisazione, il giorno per giorno, perché Mattarella non interviene nonostante i richiami di chi denuncia o segnala questaanomalia? Già, perchè? Dietro ad un perché c'è sempre un cui prodest, e la mia convinzione è che ci sia un preciso disegno politico per arrivare all'autunno con la pandemia superata, dopo averla ingigantita, col governo che elargirà proventi a tutti potendo contare su una montagna di soldi derivanti dalla rottura del patto di stabilità che era diventato una gabbia per la stessa Germania. La stessa Germania, che potrà così salvare le sue banche al di fuori di ogni controllo e consolidare il suo dominio sull'Europa. È una strategia che sfrutta la pandemia per cercare di sconfiggere la destra, conviene economicamente e politicamente prima di tutto alla Germania che ha tutto l'interesse ad avere un governo Italiano fedele e al PD che punterà su Conte salvatore della patria per contendere il governo del paese alla destra. Un disegno che trova qualche simpatizzante in FI e soprattutto nel Papa, ansioso di mantenerecome metodo di governo la carità misericordiosa fatta di porti aperti per tutti e di assistenzialismo. Qualcuno dirà ma Conte è stato indicato dai 5Scome può essere il salvatore della patria indicato dal PD? Ma Conte viene dal mondo della sinistra, secondo è spregiudicato quanto basta per capire che i 5S in una logica di alleanza a sinistra o a destra sono finiti. Il M5S aveva una sua forza se rimaneva alternativo o terza forza. Fatto fuori Di Maio, è cominciata la fuga a destra e a sinistra e per Conte è importante legarsi a chi è strutturato nel paese e nel potere piuttosto che guidare i 5S. La parabola di Monti insegna. Per cui, dirà che è rimasto soddisfatto della lealtà dimostrata dal PD, che la coalizione che lo regge va riproposta e in un clima di bisogno per la ripresa del paese andare alle elezioni competitivi.I cultori della scienza politica direbbero che è un piano eversivo, gli uomini liberi e gli intellettuali liberi protesterebbero scendendo in piazza. Ma con il coprifuoco, con le menti prigioniere dalla paura e dal bisogno, gli uomini liberi tacciono e gli intellettuali già organici diventano il coro delle rane nello stagno. Resistono solo i patrioti repubblicani, quelli dell'autonomia da destra e da sinistra, i pazzi amanti della Repubblica, che possiedono il coraggio della libertà e la volontà di smarcarsi dal conformismo della paura e della mediocrità.