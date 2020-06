Archimake, lo spazio che coniuga creatività e benessere

Ci sono luoghi nei quali la luce ti accoglie in maniera talmente discreta da sentirla addosso come una moina carezzevole. È la sensazione che ho provato quando ho varcato la soglia di Archimake, uno spazio dove architettura, arte e design si fondono in un mix di idee e competenze sempre in movimento.





I 140 metri quadrati di superficie sono stati utilizzati studiando al meglio la destinazione degli spazi: 12 postazioni di lavoro multimediale dedicate al co-working, una zona relax, un angolo cucina e 60 metri quadrati di giardino. Archimake è uno spazio trasparente in tutte le sue forme, dove accogliere e sentirsi accolti. Gli ideatori, Sebastiano Canzano e Francesco Marella, architetti di lungo corso non anagrafico ma professionale, quando lo hanno concepito volevano realizzare ‘uno spazio architettonico dinamico dove l’idea è legata alla forma ed i contenuti alle persone’.





Cos’è Archimake?

È un ambiente che - attraverso il design indipendente - lega il progetto al progettista. È un network di professionisti che possono crescere ed interagire tra loro. È un amplificatore di visibilità per artisti e designer nel quale trovano uno spazio espositivo dinamico e tecnologico. È un’academy concepita per colmare il gap tra il mondo accademico e quello lavorativo mediante workshop dedicati. E' uno spazio eventi per la presentazione di prodotti aziendali. È tutoring per i giovani architetti e interior designer, i quali agli inizi della carriera sentono il bisogno di affiancarsi a professionisti esperti.





L’idea iniziale di creare uno spazio che risultasse gradevole e suscitasse benessere nei frequentatori si è concretizzata anche con l’apporto professionale di numerose professionalità (fotografo, grafica editoriale, renderista, impresa di costruzioni) e di Emanuela Megli, esperta di comunicazione e welfare aziendale, la quale conferma che ‘la crescita di un’impresa si costruisce anche attorno al concetto di benessere e bellezza. L’armonia con i luoghi e la cultura organizzativa stimola nuove idee e garantisce maggiore produttività’.

da sn a dx: Emanuela Megli, Francesco Marella, Sebastiano Canzano



Con Archimake e l’approccio multidisciplinare alla gestione degli spazi, Sebastiano Canzano e Francesco Marella, sono riusciti a realizzare un creative hub ‘essenziale’ che concentra ordine, creatività, originalità, dove il pensiero e lo spazio architettonico accompagnano l’azione in perfetta consonanza. (www.archimake.it)

