Lockdown, meno 630mila fumatori di bionde. Aumentano l'e-cig 218mila.

Durante il lockdown, in Italia, sono diminuiti i fumatori. Lo documenta uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità realizzato in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano, l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) e la Doxa, presentato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco prevista domani 31 maggio. Il rapporto sottolinea che 630mila fumatori di sigarette tradizionali hanno smesso, ma chi non ci è riuscito ha aumentato il numero di sigarette fumate. AFFARI ha chiesto a Domenico Galetta, responsabile dell’Unità di oncologia medico/toracica dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, quali sono le ragioni di questa inversione di tendenza.

Domenico Galetta, oncologo IRCCS Bari



La spiegazione più immediata sul calo dei fumatori nasce probabilmente dall’inatteso Covid che ha imposto l’uso della mascherina per esigenze di contenimento del contagio. L’obbligata barriera ha – di fatto - allentato lo stretto rapporto tra la sigaretta e le labbra condizionando la gestualità, che del fumo è una componente indispensabile. Sorvolando l’estetica, il Covid ha individuato nel polmone l’organo bersaglio della sua azione e le immagini di pazienti intubati nelle sempre più anguste terapie intensive, privi di respiro autonomo con la vita affidata, talora senza successo, ad una ventilazione forzata, può aver spinto coloro che erano sempre 'sul punto di….', a smettere. Mentre, chi non aveva questa incertezza interiore ha aumentato il numero delle sigarette di un significativo 9% attribuendo ‘forse’ alla sigaretta un ruolo di terapia della paura e dell’incertezza del momento.

sigaretta elettronica



Sconcerta l’aumento dell’uso dell'e-cig che registra 436mila nuovi adepti che potrebbe trovare giustificazione nel dover fumare in ambiente domestico quasi a confermare l’insidioso e crescente messaggio che lo ‘svapo’ sia quasi legittimato in ambienti chiusi rispetto alla tradizionale sigaretta che, per legge, è sanzionata.

Le considerazioni sulla ricaduta in termini di salute della temporanea riduzione dei fumatori di sigarette tradizionali e dell’aumento dei nuovi fumatori elettronici non sono semplici né immediate. Per chi come me lavora da anni con pari energia su chi dal fumo viene danneggiato e dal fumo non deve dipendere, sembra quasi provocatorio legare la paura del Covid alla disassuefazione da fumo. Sono convinto che questo studio fotografa un momento e che nel breve/medio periodo si tornerà ai livelli precedenti, tranne per quelli della sigaretta elettronica che - temo - continuerà la sua marcia trionfale.





E’ preoccupante sapere che coloro che hanno dichiarato di aver aumentato l’uso dei prodotti a tabacco riscaldato durante il lockdown siano soprattutto giovani (18/34 anni), con un alto livello di istruzione, che vivono con bambini (0/14). Più - e meglio - del Covid funzionerebbe raddoppiare o triplicare il costo delle sigarette indistintamente fra elettroniche e tradizionali, ma questa considerazione ahimè non riesce ad essere così virale da meritare analoga attenzione.

Ecco i dati del rapporto: 630mila fumatori di sigarette tradizionali hanno smesso, ma chi non è riuscito ha aumentato il numero di sigarette fumate. Complessivamente i fumatori hanno raggiunto quota 9milioni e 800mila pari al 18.4% della popolazione. La prevalenza dei fumatori durante il lockdown è passata dal 23.3 al 21.9%, 1.4 punti percentuali in meno pari a circa 630mila fumatori (circa 334mila uomini e 295mila donne). Hanno cessato il consumo di sigarette circa 206mila giovani compresi tra 18 e 34 anni e 270mila tra 35 e 54 anni. Ma il lockdown ha favorito l’aumento degli svapatori dall'8.1 al 9.1%. Inoltre, nello studio si legge che il 3.5% della popolazione, pur non cessando completamente il consumo dei prodotti del tabacco, ha diminuito la quantità consumata. Il 9% della popolazione che non ha smesso, pari a circa 3.9milioni, ha invece aumentato o iniziato il consumo di tabacco.

