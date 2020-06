IRCCS de Bellis, European Patent Office concede brevetto unico al mondo

L’Irccs ‘Saverio de Bellis’ di Castellana ha ricevuto un riconoscimento europeo per aver messo a punto una innovativa metodica di conservazione a lungo termine dei pezzi anatomici di particolare interesse clinico e di ricerca. L'istituto - che studia e cura le patologie gastrointestinali, unico in Italia - non è nuovo a simili esperienze. Dopo l’ufficio italiano 'Brevetti e Marchi' che lo scorso novembre ha concesso il brevetto per la conservazione dei campioni anatomici, oggi tocca all’European Patent Office.

da sn a dx: Gianluigi Giannelli e Raffaele Armentano



In cosa consiste il brevetto? AFFARI lo ha chiesto al prof. Gianluigi Giannelli, direttore scientifico dell’Istituto, il quale spiega che ‘si tratta del primo brevetto internazionale da noi ricevuto per il procedimento, unico al mondo, di disidratazione dei tessuti umani che vengono mummificati, resi inalterabili agli sbalzi di temperatura e mantenuti per un decennio. Inoltre, tale metodo consente un risparmio economico che in tempi di recessione economica non è un elemento trascurabile, oltre che di spazio’.





I pezzi anatomici sono fondamentali per la diagnosi istologica delle malattie e la loro conservazione rappresenta un annoso problema per i laboratori. ‘La legge – sottolinea Raffaele Armentano, ricercatore medico dell’Unità di Anatomia e Istologia patologica - dispone che il materiale tissutale venga conservato in buono stato (lontano anche da eventuali roditori), immerso nella paraffina per dieci anni, tenuto in un ambiente a temperatura controllata perchè un eventuale guasto all’impianto di refrigerazione – soprattutto durante l’estate - potrebbe pregiudicare l’architettura del tessuto complicando la rivalutazione del caso. Inoltre, da non trascurare i rischi che comporta il trasferimento dei cosiddetti ‘blocchetti’ verso altri laboratori, per un secondo parere’.

L’applicazione della metodica brevettata offre diversi vantaggi: riduce di dieci volte il peso del campione tissutale in quanto disidratato e di quattro il suo volume. Non richiede la refrigerazione, all’occorrenza può essere nuovamente reidratato, immerso nella paraffina, sezionato e colorato per tutte le tecniche di istologia. ‘Il trasferimento tecnologico è il volàno dell’attività scientifica - aggiunge Giannelli – perché attrae gli investimenti per la ricerca, amplifica le ricadute dei risultati sulla collettività e l’economia territoriale. È per questa ragione che l’ufficio della direzione scientifica preposto al trasferimento tecnologico effettua costantemente il monitoraggio sui lavori prodotti dai nostri ricercatori’.

