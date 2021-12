Le antiche radici del welfare dal '700 al terzo millennio

Il welfare non è un aspetto moderno della vita aziendale. Ci sono tracce nel ‘700 con Carlo di Borbone, sovrano dei regni di Napoli e di Sicilia, che scopre i vantaggi degli interventi a favore dei dipendenti della Real Colonia di San Leucio.

La rivoluzione industriale dell’800 porta una larga fetta della popolazione a trasferirsi dalle campagne alle città per lavorare nelle fabbriche che però perde il tradizionale sistema di sostegno familiare. I grandi imprenditori del tessile, settore trainante per l’economia nazionale, ricostituiscono la rete di aiuto sociale per migliorare il benessere dei propri dipendenti e creano i villaggi operai, tra i quali il villaggio Crespi d’Adda in Lombardia (1878) nel quale vengono messi a disposizione, oltre alla casa, la scuola, la chiesa, i luoghi dello svago.

Nel ‘900, dopo la seconda guerra mondiale, a Ivrea, Adriano Olivetti istituisce una serie di servizi e benefit che spaziano dagli asili nido alle biblioteche, dai servizi di ristorazione agli ambulatori medici. Una particolare attenzione è dedicata al sostegno della maternità e dell’infanzia, favorendo l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro che in quegli anni era una grande novità. Oltre all’istruzione professionale dei dipendenti attraverso un centro di formazione per i meccanici.



Durante i tre secoli di esperienza, l’approccio al welfare ha subìto variazioni e contaminazioni da parte di altri Paesi che hanno esportato modelli metodologici che alla base hanno tutti una costante: il benessere e la coesione tra i lavoratori, e tra la proprietà e il management. ‘Il punto di partenza è l’ascolto – spiega Emanuela Megli, esperta formatrice – che faccia emergere le esigenze dei lavoratori in base al quale stilare un Piano di misure per conciliare vita/lavoro in maniera integrata’.

Anche lo Stato italiano ha mostrato attenzione verso il rapporto dipendente/datore. ‘Con la legge di stabilità del 2016 (nr. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 commi da 182 a 191) il legislatore ha reso possibile che le imprese svolgessero un ruolo sussidiario prendendosi cura dei bisogni dei lavoratori a fronte di sgravi fiscali (Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - DPR nr. 917 del 22 dicembre 1986 articoli 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente - e 100 - Oneri di utilità sociale) realizzando il cosiddetto welfare integrativo (o di secondo livello) nel quale le imprese si sostituiscono allo Stato facendosi carico dei bisogni dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Oggi anche il Pnnr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) consente di ottenere vantaggi e premialità per le imprese che adottano piani di welfare aziendale, nelle graduatorie di gare e appalti pubblici, quale criterio di sostenibilità e di generazione del valore per il territorio’.

Si può essere datori di lavoro empatici? O i collaboratori se ne approfittano?

Un buon risultato di welfare aziendale si raggiunge quando l’organizzazione è disposta a smantellare e comporre una ‘diversa’ mentalità che si riflette sul clima ‘migliorato’ nell’ambiente di lavoro, e soprattutto sulla leadership che deve passare da un approccio gerarchico e autoritario ad un metodo più relazionale, orizzontale e autorevole, nel quale è proprio il fattore fiducia a fare la differenza.

Sebbene il welfare sia una realtà consolidata, la risposta tra le imprese del nord e quelle del sud è la stessa?

Nel Mezzogiorno, ahimè, non c’è mai stata grande cultura di impresa e di gestione delle risorse umane, anche a causa del dimensionamento aziendale e di una concezione errata del sistema familiare (definito familismo amorale da Banfield, Bevilacqua, …) fondato su un sistema clientelare, nonchè su una gestione autocentrica dell'impresa, che oggi si sta cercando di riconvertire in cultura del family friendly, ovvero amica della famiglia, del benessere della persona e dei suoi familiari.

Il modello di welfare da lei applicato su cosa si basa?

La scuola di pensiero e di vita dell’Economia di comunione o economia dei ‘beni relazionali’ mette al centro dell’impresa le relazioni tra persone, prim’ancora dei ruoli ricoperti. Tale approccio coniuga gli interessi delle due parti, apparentemente contrapposte, e le riconduce ad una visione unitaria, nella quale l’impresa è un unicum e afferma la propria unicità attraverso capacità e valori di tutti.

L’esperta di formazione è un ‘x factor’ che fa da trait d’union tra le parti?

Esatto. Accompagno le imprenditrici/ri e i loro manager ad attraversare le dinamiche del ‘non detto’ nei processi organizzativi, dando voce ad un nuovo modo di lavorare, nel quale far emergere le scelte e la policy ed offrire l’opportunità di crescita e partecipazione alla vita aziendale.

Cosa cambia dopo tale formazione?

I percorsi sono indirizzati a sviluppare modelli di comunicazione e gestione delle risorse umane per tutti i dipendenti. A coloro che svolgono funzioni apicali e manageriali sono riservati quelli di executive coaching perché attraverso la valorizzazione delle proprie risorse interne si può essere autori del proprio e altrui cambiamento. Il risultato è un’esperienza di crescita personale e di gruppo ricca ed efficace, fattore essenziale per coloro che hanno poco tempo e molte responsabilità, e dunque vantaggio esclusivo per le persone chiave della propria azienda.

Emanuela Megli, scrittrice, esperta di processi formativi. Executive e Corporate coach, consulente di sviluppo e welfare aziendale