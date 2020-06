MASMEC, con Arona abbiamo rivoluziato la chirurgia mini invasiva

Gli interventi chirurgici mini invasivi con un ridotto rischio clinico per il paziente oggi sono possibili grazie alla tecnologia creata da Masmec, nell’àmbito del progetto di ricerca e sviluppo ‘Arona’ finanziato dal Miur (PNR 2015/20), e realizzato in collaborazione con l’Università Campus Biomedico di Roma, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Istituto Oncologico di Bari, l’USL Toscana nord/ovest.





Con la tecnologia di Arona, la tecnica chirurgica odierna fa un ulteriore passo in avanti. Partendo dalle immagini TC, utilizza la guida del navigatore che inquadra in maniera reale il paziente e – comunicando con il robot – gli indica con estrema precisione dove posizionarsi per raggiungere la parte dell’organismo sulla quale intervenire. Ne conseguono grandi vantaggi: dalla facilitazione degli interventi complessi con metodica mininvasiva molto accurata alla riduzione dei tempi di intervento e di degenza, dai tempi di recupero più brevi per il paziente con minor sanguinamento e dolore alla riduzione dei costi a carico del SSN che nella cornice della spending review non è un aspetto trascurabile.

ing. Michele Vinci, presidente di Masmec



Arona, oltre ad integrare esperienze scientifiche e imprenditoriali di alto profilo, collega tra loro sistemi ad alta tecnologia (TC, navigatore, robot) e sfrutta tecniche di realtà virtuale e aumentata.

Tale virtuosa combinazione ‘permette di superare le limitazioni delle attuali apparecchiature – spiega Michele Vinci, fondatore e presidente di Masmec - rendendo le fasi chirurgiche più affidabili soprattutto in assenza di una perfetta o completa visibilità del campo di intervento e inevitabile mobilità dei tessuti anatomici interessati dalle operazioni’.

