La musica di Zhero è un mix di note e spiritualità

Ciro Manzari, in arte Zhero, classe 1998, è un musicista che - nelle sue composizioni - miscela note e spiritualità. Nato in un popoloso quanto difficile quartiere di Bari, il San Paolo, chi lo conosce dice ad AFFARITALIANI che ‘se è vero che l’ambiente forma e condiziona l’individuo non è il caso di Zhero perché dalla melma nasce il fiore di loto e nella melma affonda le radici per elevarsi con grazia verso il cielo’. Quest’affermazione mi ricorda la vita dell'uomo, il desiderio di cielo che è tanto più forte quanto più la realtà ci costringe alle sue durezze.

Sin da piccolo Zhero ha avuto la musica nelle orecchie, al punto che da autodidatta ha incominciato a strimpellare il pianoforte e di recente la chitarra, e a comporre brani. ‘Mia madre ha provato a farmi piacere il canto, ma ho capito immediatamente che non era ‘quella’ la mia strada. Da quella esperienza - mal riuscita - ho maturato l’idea che dal canto dovevo prendere le distanze, ma l’arte era la mia vita’.

Ciro Manzari in arte Zhero



Gli amici della sua adolescenza sono stati Giacomo Leopardi, Leonardo da Vinci, Aristotele, ‘quando ascoltavo Chopin sentivo forte dentro di me la necessità di lasciare la mia impronta, la mia testimonianza, nella storia del mondo e dell’Uomo. Il desiderio di ‘creare’ qualcosa che ricordasse la mia esistenza nasceva dalla desolazione interiore che mi accompagnava. Il demone della ‘omosessualità’ non ancora manifesta era sempre in agguato. Finchè ho abbracciato consapevolmente me stesso per quel che ero, senza più giudicarmi nè avere paura, e il dolore di sentirmi ‘diverso’ si è trasformato in una energia che voglio che sia di ispirazione per il mio prossimo. È nato così il mio nome d’arte, Zhero che risulta dall’unione di zero e hero. Il primo è il numero universale, il numero dal quale si parte. Hero, in inglese, ha un doppio significato, eroe e protagonista’.

‘Inizialmente, ho perso la corretta visione della vita, mi sono rotolato nella melma bramoso di fama e di soldi. Dopo aver capito che il denaro è un utile accessorio, ho spento il mio tracotante narcisismo per l’amore agapeico, quello fraterno, disinteressato, che metaforicamente immagino come un ‘abito caldo’ di cui ciascuno ha bisogno per non perire di freddo’.









A 18 anni aveva già composto e prodotto una diecina di brani inediti e maturata la determinazione di lavorare nel mondo dell’industria musicale. ‘Fortunatamente sono stato sostenuto dalla mia famiglia che ha condiviso i miei sogni fino a quando un’etichetta discografica indipendente mi ha proposto di partecipare al bando di Puglia Sounds per artisti emergenti che – dopo averlo vinto - mi ha dato la possibilità di pubblicare il mio primo album, Oceanz, il primo videoclip ‘Did I Really Fight’, e promuoverli in giro per il centro e sud Italia’.





Dopo quella esperienza ha continuato a comporre musica in maniera completamente indipendente. ‘Avendo il pieno controllo sia della mia arte che delle mie finanze, ho studiato da autodidatta digital marketing e branding online ed ho sviluppato un’immagine, un metodo di comunicazione e sponsorizzazione personale che tutt’ora utilizzo’. Poi è arrivata Londra per le opportunità che offre, dalla quale è rientrato a causa del Covid 19. ‘Non escludo di tornarci appena mi sarà possibile. La mia visione buddista mi porta a cogliere l’attimo e a fare progetti a grandi linee’.

I suoi componimenti sono intrisi di vita e di amore, un mix inscindibile. ‘Tutto il resto è plastica se non si è testimoni attivi, protagonisti di esperienze che hanno in comune il linguaggio della musica. I simboli spirituali dei miei brani si rifanno alla mia visione filosofica della vita che incontra quella stoica di Seneca e buddista di Siddarta, fino al moderno Osho secondo cui non esiste soltanto un ‘Sole’ ma tanti ‘Soli’ quante sono le prospettive che le esperienze offrono. La mia ispirazione lega con un fil rouge invisibile Vivaldi, Hans Zimmer, Lana Del Rey. Ma anche Pink Floyd, Muse, Negramaro, Enya’. Info: https://zheromusic.com/blog

