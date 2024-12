La Rai perde Sanremo, Suor Donelli arrestata per mafia e la pessima uscita di scena di Biden. Parliamo di attualità

Non c’è più religione 1/ Confindustria contro Elkann e Stellantis: hanno avuto tanto dallo Stato, ora mantengano gli impegni e restituiscano... Ben detto, presidente Orsini, era ora.

Non c'è più religione 2/ La Rai perde Sanremo. Il Tar ha sentenziato che la kermesse canora deve essere assegnata con gara. Che botta... Vedremo dal 2026 i cantanti in riviera su La7 di Urbano Cairo? O sul Nove di Amadeus? Per le casse di viale Mazzini sarebbe un colpo apoplettico, peggio del taglio del canone che voleva Salvini.

Non c'è più religione 3/ Di Anna Donelli, suora arrestata per mafia (è accusata di far da tramite con mammasantissima incarcerati sfruttando i suoi permessi) il boss dice: "Se ti serve qualcosa dentro, è dei nostri". Prosit.

Social invasi da messaggi affettuosi nei confronti di Paolo Pillitteri, l'ex sindaco di Milano morto nel giorno del suo compleanno. In vita ne hanno fatto l'emblema del male, il cognato (di Craxi) nepotista, il sindaco tangentaro della peggiore Milano da bere. Ora è tutto un panegirico. Da destra ci può stare, ma da sinistra? Grande sindaco, autorevole critico cinematografico, uomo di raffinata cultura, perfino un bravo compagno. Il più esplicito, l'ex sindaco rosso Giuliano Pisapia: "Paolo Pillitteri ha amato Milano. È stato un autentico socialista riformista; prima come assessore all’urbanistica, poi alla cultura e a seguire da Sindaco dopo l’esperienza delle giunte guidate da Carlo Tognoli. In una “Milano da bere” ha cercato di trovare risposte verso gli ultimi. Penso solo all’arrivo a Milano dei primi immigrati stranieri”. R.i.p.

Lungo comunicato stampa di Palazzo Chigi per annunciare che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto Raffaele Fitto per la prima volta nella sua veste di vicepresidente della commissione europea. Che cosa ancora avevano da dirsi e da annunciarci, i fratelli d'Italia Meloni e Fitto, dopo il comune successo da loro ottenuto a Bruxelles con una lunga, insistita e brillante operazione politica? Non potevano telefonarsi?

Che altro deve succedere in Francia perché il presidente Macron capisca che è finito il suo tempo ed è ora che se ne vada a casa?

Gianfranco Fini fa autocritica ed elogia Meloni ("ha fatto un capolavoro politico", "io non ci credevo e ho sbagliato"), ma non intende sfruttare per sé la diffusa, montante onda pro-destra: "Non torno, non sono un uomo per tutte le stagioni". Giù il cappello.

Biden ci ha preso gusto con la grazia presidenziale. E prima di ritirarsi a vita privata perdendo irrimediabilmente ogni potere, ci da' dentro coi decreti. Redento il figlio, ora passa a sbianchettare la fedina penale di Anthony Fauci e Liz Cheney. Ma non solo... Che brutta uscita di scena, signor Presidente.

A volte ritornano/ Anna Finocchiaro candidata PD per la Consulta. Destra e sinistra approvano e il lungo e imbarazzante stallo sulle delicatissime nomine finalmente si sblocca. Ma cacchio, se era così semplice non potevano pensarci prima, evitandoci questa brutta figura istituzionale bipartisan?