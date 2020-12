2020, l'evento positivo? La traduzione delle Opere complete di Blaise Pascal

Il 2020 che sta volgendo al termine dovrebbe essere anche ricordato in positivo per una questione filosofica splendida: per la prima volta in Italia, è stata presentata la traduzione delle Opere complete di Blaise Pascal, a cura di Maria Rita Romeo. Un'edizione splendida ed elegante, come sempre Bompiani sa fare, svolta sulla base di manoscritti e in riferimento alle più autorevoli edizioni già apparse tra il XX e il XXI secolo. Davvero, un lavoro eccellente, che, per quel che mi riguarda, ha allietato i momenti più cupi di questo orrendo anno che per fortuna volge al termine.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).