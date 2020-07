Aldo Grasso attacca me e Paragone?La strada verso l'uscita dall'euro è segnata

Sulla prima pagina del "Corriere della Sera" di ieri, la grancassa dell'ordine dominante - Aldo Grasso - sferra un attacco contro Paragone e il sottoscritto. Ovviamente ciò non può che fare piacere, dacché è il tagliando che prova che si è dalla parte giusta (preoccupanti sarebbero, semmai, gli encomi del burbanzoso aedo dell'ordine dominante). Ciò detto, resta valido il proverbio persiano: i cani abbaiano, la carovana prosegue il suo cammino. E il cammino, nel caso specifico, è quello che porta l'Italia fuori dal girone infernale dell'euro e dell'Unione Europea. Partiti come quello di Paragone (Italexit) e come Vox Italiae, che alle idee del sottoscritto si ispirano, hanno questo obiettivo: salvare l'Italia dall'abisso del liberismo, che in Europa coincide con la UE.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).