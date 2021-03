Amadeus dice che fa Sanremo per noi ma intanto si becca mezzo milione di euro

Ha detto Amadeus, con l'aria di chi si sente responsabile, che nonostante tutto si è scelto di fare il Festival di Sanremo "per l'Italia che lotta": quell'Italia che lotta, per inciso, e che, a differenza di Amadeus, in molti casi è messa nelle condizioni di non poter lavorare (né si capisce come possa concretamente beneficiare della solidarietà di Amadeus e del Festival di Sanremo). Ad ogni modo, fa piacere sentire Amadeus dire che lo fa per noi e per la nostra lotta e non invece per il suo modesto cachet: "prenderà una cifra non lontana dai 500.000 euro" (tpi.it).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).