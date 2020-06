Basi militari Usa in Italia, addio sovranità: Trump decide, Roma esegue

Abbiamo circa 100 basi militari statunitensi che occupano il territorio nazionale italiano. Se Trump fosse un "filantropo" e un benefattore, come alcuni scioccamente dicono, le smantellerebbe subito e riporterebbe a casa i soldati USA sparsi per il mondo. Con le basi USA, niente sovranità in Italia: Washington decide, Roma esegue. Se non capite questo, risultate "anime belle" quanto le Sardine col cerchietto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).