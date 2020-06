Bene black lives. Ma perché nessuno in piazza contro il lockdown?

Ho personalmente apprezzato le manifestazioni di chi è sceso in piazza a urlare che "le vite nere contano". È giusto, di più : sacrosanto. Sono altresì felice che tutto sia andato per il meglio e non vi siano stati interventi repressivi delle forze dell'ordine. Mi chiedo, però, perché tanta unione, tanta forza e tenta passione di piazza non sia stata usata anche - anche, non in luogo di - per manifestare uniti contro il lockdown e le nuove misure repressive del nuovo capitalismo terapeutico. Specie se tali misure - come è evidente - hanno agito e continuano ad agire come un vero manganello contro i più deboli: licenziamenti, partite Iva in miseria, ceto medio massacrato. Per non parlare della marginalizzazione del parlamento, dell'accentramento del potere in un uomo solo, della disarticolazione della tripartizione dei poteri (e supremazia dell'esecutivo). Perché cantate "bella ciao" e poi accettate lo stesso divieto di assembramento che fu delle "leggi fascistissime"? Perché vi scandalizza (giustamente!) la discriminazione razziale e trovate poi del tutto normale quella di classe?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).