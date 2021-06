Biden come Trump, Cina resta 1ª minaccia Usa: ma ora lo scontro è possibile

Gli Stati Uniti di Joe Biden hanno ribadito, una volta di più, che per loro la Cina è e resta la principale minaccia. Nulla di nuovo rispetto all'amministrazione di Donald Trump, si dirà Istintivamente. Ma non è così. Donald Trump, che pure ugualmente indicava nella Cina il nemico principale, puntava a una posizione di tipo "isolazionistico": mirava cioè alla massima Indipendenza possibile dalla Cina, ritenuta il male sulla terra. Joe Biden, per parte sua, rappresenta la variante tipica del Partito Democratico statunitense dell'avversione verso la Cina: con Biden non trionfa l'isolazionismo, bensì l'imperialismo a stelle e strisce che tanti lutti inflisse ai popoli sulla terra. In ciò è da ravvisarsi la principale differenza: sotto la guida dell'amministrazione Biden, non è inverosimile che si arrivi allo scontro con la Cina. Del resto, il fulcro della politica estera statunitense si risolve in fondo in un unico punto: mantenere sottomessi i popoli già conquistati, colonizzare con la violenza quelli che, in un modo o nell'altro, resistono alla globalizzazione a trazione atlantista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).