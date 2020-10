Bipensiero: criticano il regime che non c’è più e celebrano quello presente

L'epoca del bipensiero orwelliano è compiuta. Cantano Bella ciao e celebrano la Liberazione, poi accettano con gioia l'esercito per strada e la militarizzazione del Paese. Lo zenit dell'idiozia, il non plus ultra della subalternità mentale: criticare con passione il regime che non c'è più, per poi celebrare quello presente.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).