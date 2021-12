Cancellare il Natale? Un modo per turbare l'identità altrui

Natale, cancellarlo fa parte della lotta dei "poteri forti" contro le identità e le culture

Non mi sono mai sentito escluso, offeso o turbato quando amici islamici mi hanno rivolto di cuore il loro augurio di Eid Mubarak (عيد مبارك‎). Né loro si sono mai sentiti offesi quando ho detto loro, di cuore, Buon Natale. Chi ha un'identità, non è turbato da quelle altrui. E rispettare le identità altrui non vuol dire rinunziare alle proprie.

I banchieri e i padroni del capitale, che sono i veri nemici, chiamano "inclusività" la loro lotta contro le identità e le culture. Per inciso, gli stessi che, per ragioni di "inclusività", vogliono impedirvi di dire buon natale sono quelli che vi impediscono anche di andare al lavoro o nei luoghi pubblici senza l'infame tessera verde. Paradossi dell'inclusività.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).