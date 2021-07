Carlo Maria Viganò? Coraggioso contro il grande reset, ma...

In molti mi hanno chiesto che cosa sinceramente io pensi dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò e della sua coraggiosa battaglia contro il nuovo Leviatano tecno-sanitario. Poiché, per quel che ne so, non esistono opere pubblicate da Viganò, mi baserò soltanto sui materiali video e sulle sue esternazioni pubbliche. Apprezzabile, naturalmente, mi pare la sua ferma presa di posizione contro il nuovo ordine terapeutico: presa di posizione con la quale egli si colloca nettamente al di sopra della massima parte della Chiesa cattolica, che è divenuta ancella della nuova religione medico-scientifica.

Non condivisibili, però, sono a mio giudizio i modi e le forme espressive di Viganò, che mi paiono prossimi a un fanatismo apocalittico che poco spazio lascia alla ragione e che, anzi, a tratti pare riconducibile a una delle tante figure della “distruzione della ragione” di lukacciana memoria. Il biopotere tecnocanitario che ha occupato il pianeta nel volgere di poco più di un anno chiede di essere “criticato teoricamente e sovvertito teoricamente” (Marx) secondo due presupposti di cui, purtroppo, non v’è traccia nelle parole dell’arcivescovo.

In primis, come dicevo, v’è bisogno della fatica del concetto e di una decostruzione razionale, che analizzi con la ragione dialettica le contraddizioni e le storture del nuovo ordine terapeutico. Su questo, non mi soffermo ora, dacché è un tema che chi mi segue già conosce, essendo esso un punto fermo della mia riflessione da più di un anno. Il “colpo di pistola” (Hegel) del misticismo e del fanatismo di chi scomoda le potenze del bene contro quelle del male, della luce contro le tenebre, del Cristo e dell’Anticristo, se pure possono avere una valenza euristica a tratti anche feconda, risultano vuote sul piano del logos e, proprio perché vuote, possono essere impiegate ad libitum in ogni contesto e per ogni analisi.

E, anzi, possono prestarsi alle così in auge pratiche del relativismo contemporaneo, per cui tutto può essere indistintamente male assoluto o bene assoluto a seconda del punto di vista soggettivo. Superfluo ricordare che anche per i sostenitori del grande reset e del nuovo ordine biopolitico può essere, per proclama religioso, male assoluto e demoniaco tutto ciò che ad essi oppone resistenza. Abbiamo senz’altro bisogno di trascendenza e di religione, sia chiaro, ma “sun logo”, “con la ragione”, avrebbe detto Ratzinger (la fides quaerens intellectum di Anselmo). In secondo luogo, sul piano contenutistico stricto sensu, le analisi filosofico-politiche di Viganò si fondano, salvo errore, su due presupposti non condivisibili e tra loro reciprocamente innervati: in primo luogo, Viganò non riconosce il principio di sovranità popolare. Per lui, la sovranità è di Dio, non dell’uomo e, men che meno, del demos. Viganò non si avventura, certo, a porre in relazione il demos con il demonio, come anche a livello etimologico faceva De Maistre: e non di meno – e vengo al secondo punto – egli ritiene “demoniaco” ogni tentativo storico del demos di ottenere il potere e, dunque, di farsi sovrano.

Non deve, a tal riguardo, sfuggire che in Viganò la giusta critica del grande reset gestito dal blocco oligarchico neoliberale grazie allo specifico metodo di governo dell’emergenza epidemiologica si accompagna senza soluzione di continuità a una acrobatica lettura della stessa Rivoluzione francese e di quella russa come parti del medesimo grande reset; grande reset che avrebbe, se bene intendo, per obiettivo precipuo l’annichilimento della sovranità divina, la sola che Viganò mi pare riconoscere come legittima. Ecco, allora, che per l’arcivescovo grande reset è ugualmente quello degli odierni gruppi oligarchici, quello dei giacobini e quello dei bolscevichi: in questa “notte in cui tutte le vacche sono nere”, in cui tutto diviene il medesimo indistinto, ogni sollevazione popolare diviene per definitionem illegittima e, come tale, deve essere condannata come indebito assalto al cielo. Per dirla con Bloch, Viganò si colloca così nella “corrente fredda” del cristianesimo.

È anche per questo – e concludo – che la prospettiva di Viganò resta aporetica: chiarito che il grande reset gestito dal blocco oligarchico neoliberale è “demoniaco” ed espressione “anticristica”, che fare? Sperare in una sollevazione popolare, non pare possibile, a meno che Viganò – che ha condannato tutte le principali contestazioni storiche del Servo contro il Signore, da Spartaco a Lenin – non muti repentinamente prospettiva, riabilitando il principio di sovranità popolare e magari anche quello di rivoluzione. O forse, più verosimilmente, vale per Viganò il teorema di Heidegger, per cui “solo un Dio ci può ancora salvare?”. Insomma, in relazione alla pur coraggiosa e rispettabile presa di posizione di Viganò contro il grande reset valgano le parole di Marx in relazione ai reazionari che contestavano la società moderna: “si può attaccare il regime costituzionale senza con ciò essere difensori dell'assolutismo”.