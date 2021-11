Libero mercato, ma quali regole: è solo cannibalismo

"Carrefour, 769 dipendenti in esubero in tutta Italia. Dismetterà 106 negozi". Così leggiamo su affaritaliani.it.

Tu chiamala, se vuoi, glebalizzazione. Il sempre encomiato libero mercato coincide in realtà con il libero cannibalismo. Il 1989 prometteva libertà e diritti per tutti. Si sta risolvendo in un massacro spietato per le classi lavoratrici e per i ceti medi. Come scriveva Fichte, la libertà liberale coincide con la libertà di mandarsi vicendevolmente in rovina.

