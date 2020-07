Chiesa, con Papa Bergoglio in balia dell'ateismo liquido

La Chiesa di Bergoglio è in balia dell’ateismo liquido. L’ateismo liquido non è l’ateismo scientifico, che si cimenta magari anche nel dimostrare che Dio non esiste. L’ateismo liquido non dice che Dio non esiste, ma opera come se non esistesse. Dice, formalmente, di credere in Dio e, insieme, aderisce ai canoni del nichilismo relativista della civiltà dei consumi, nei cui spazi ogni valore e l’idea stessa di verità sono negoziabili. Non dice, come Nietzsche, “io sono l’Anticristo”: al contrario, si presenta come testimone di Cristo, nell’atto stesso con cui ne perverte il messaggio.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).