Col lockdown un nuovo, disumano modello socio-politico autoritario

Dacci oggi il nostro panico quotidiano. Prossimi giorni: servizi a ripetizione sulle terapie intensive sature. Popolazione terrorizzata e disposta a tutto pur di salvare la pelle. Soluzione generosamente proposta dal potere: lockdown. Gli stessi che creano il senso di insicurezza e terrore sono quelli che provvedono a risolverlo con misure ad hoc, che puntualmente ridurranno le vostre libertà. Insomma, vi toglieranno libertà, stipendi e lavoro, ma lo faranno per proteggervi, per il vostro bene. Dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Età media dei morti con Covid: 82 anni (a marzo era 80). Il 73 % di chi è morto aveva altre patologie (a marzo era il 62 %).Sotto i 50 anni, la percentuale di decessi con Covid è 1,1 %: tutti, senza esclusioni, con importanti patologie pregresse. Perché, dunque, il lockdown? La risposta è chiara ed è di ordine politico: un nuovo, disumano modello socio-politico autoritario, che sfrutta paura e terrore per dominare e prevenire contestazioni e dissenso. Il nuovo liberismo terapeutico-autoritario. "Uno Stato democratico non può essere uno Stato protettore a qualunque costo, poiché questo costo sarebbe quello calcolato da Hobbes: l'assolutismo del potere statuale". (R. Castel, L'insicurezza sociale).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).