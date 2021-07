Con Draghi l'Italia è stata commissariata da Bruxelles

Ebbene sì, Mario Draghi ha chiamato Elsa Fornero a cooperare nel suo governo all'interno di una specifica Task Force. Vi è poco da dire, in fondo, sulla tendenza generale di Elsa Fornero, vestale del neoliberismo che ha già chiaramente mostrato al mondo intero la propria impostazione con le sue riforme lacrime e sangue; riforme che hanno, di fatto, massacrato spietatamente lavoratori e ceti medi al tempo del governo di Mario Monti imposto all'Italia dall'Unione Europea senza alcun mandato democratico. Non vi è poi nemmeno granché di che meravigliarsi, invero, almeno per quanti da subito abbiano compreso la reale traiettoria del governo capitanato dall'ex banchiere di Goldman Sachs ed ex governatore della BCE, l'uomo dei mercati che fu sul panfilo Britannia nel 1992. Si tratta naturalmente della più clamorosa smentita delle stolte e superficiali tesi di chi celebrava Mario Draghi, sostenendo che aveva cambiato direzione e che era pronto finalmente a tutelare l'interesse nazionale.

Tesi inconsistenti da subito, ma che ora lo divengono in forma realmente inconfutabile ed evidente anche ai più scettici. Come volevasi dimostrare, la Lega di Salvini e il 5 Stelle di Grillo si trovano ora, ancora una volta, con un pugno di mosche in mano, ridicolizzati universalmente: loro che promettevano sovranità nazionale e tutela dell'interesse nazionale si trovano ora ad appoggiare genuflessi Mario Draghi e perfino Elsa Fornero, la veneranda signora delle riforme lacrime e sangue imposte dai tecnocrati repressivi di Bruxelles alla sventurata Italia. Come si fa, di grazia, a non comprendere che con il governo di Mario Draghi l'Italia è stata commissariata dall'Unione Europea? Come si fa a essere tanto miopi da non vedere che si è trattato di un vero e proprio rovesciamento non democratico rispetto a un governo, quello gialloverde, che prometteva sovranità e interesse nazionale e che ora è stato sostituito, senza ovviamente mai passare dalle urne, ad opera di un governo di tecnici e di banchieri, il cui solo obiettivo reale è quello di tutelare l'interesse dei gruppi dominanti cosmopolitici e a nocumento delle classi nazionali popolari italiane?

Eppure, l'esordio dell'ex Golman Sachs Mario Draghi era stato chiarissimo: nel suo discorso di insediamento, nei primi mesi del 2021, aveva menzionato cerimonialmente e starei per dire ossessivamente l'Unione Europea e l'euro come moneta irreversibile, senza mai fare motto, nemmeno tangenzialmente, della Costituzione Italiana, dell'interesse nazionale e della sovranità popolare. D'altro canto, il governo tecnico di Mario Draghi, che governa senza opposizione e a beneficio esclusivo dei mercati cosmopolitici, è esattamente l'annullamento reale e simbolico di ogni sovranità popolare: come già ricordato, Mario Draghi sembra rientrare in quel genere di uomini di natura superiore, che per governare non debbono mai passare dalle elezioni.

Ebbene, ora che il governo ha scelto Elsa Fornero crolla anche l'ultimo eventuale dubbio circa la reale traiettoria del governo stesso, saldamente assestato su posizioni ultraliberiste e nemiche inguaribili degli interessi delle classi che vivono del proprio lavoro. La situazione è peraltro aggravata dal fatto che manca, ad oggi, nel paese una reale opposizione, stante il fatto che destra bluette neoliberale e sinistra fucsia neoliberale sono egualmente genuflesse al cospetto del mondo dei mercati e dell'ordine ultracapitalistico con cui Bruxelles ha commissariato l'Italia. Non mi stancherò di ribadirlo: l'involuzione autoritaria del capitalismo resa possibile dall'emergenza epidemiologica trova nell'Italia il suo laboratorio fondamentale; lo si evince, oltre che dagli esperimenti biopolitici e repressivi in atto nel Leviatano tecnosanitario, anche dalla imposizione dall'alto, senza alcun mandato democratico, del governo di Mario Draghi, compimento della svolta autoritaria connessa al nuovo capitalismo terapeutico. L'arrivo della vestale neoliberista Elsa Fornero non è se non la ciliegina sulla torta, come usa dire.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).