Con il Covid capitalismo iperautoritario ancor più disumano

"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi" (Costituzione, art. 17).

La Costituzione è la nostra pacifica arma contro la vostra barbara violenza, contro l'esercito che userete come sempre avete fatto (modalità Genova G8), contro le norme sanitarie che userete come scusa per comprimere i diritti, per limitare e la libertà. I fascisti siete voi, con la vostra violenza organizzata, con il vostro odio di classe verso i più deboli, con la vostra furia nichilistica di distruggere tutto ciò che di bello è ed è stata l'Italia. Anziché usare la ragione delle armi e della violenza, diteci perché avete "sconsigliato" le autopsie sui morti di Covid-19, perché avete condannato a morte col lockdown precari, partite Iva e lavoratori. L'abbiamo inteso fin troppo bene: il Covid è per voi una manna dal cielo, perché vi permette, su scala planetaria, una riorganizzazione autoritaria del capitalismo. Un nuovo e ancor più disumano capitalismo iperautoritario, basato sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento. L'abbiamo capito fin troppo bene: l'esercito in strada non serve per le mascherine, ma per reprimere l'ondata di contestazione che presto probabilmente ci sarà, quando imporrete il secondo lockdown, condannando a morte migliaia di lavoratori e di partite Iva, di precari e di negozianti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).