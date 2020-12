Conte con i Dpcm ci segnala che il tempo delle democrazie è tramontato

Il Vis-Conte dimezzato con i suoi miserabili DPCM e con le sue squallide epifanie vespertine ci segnala che il tempo delle democrazie parlamentari è tramontato, forse per sempre. In suo luogo, uno squallido potere autoritario che decide e chiede sacrifici, usando pateticamente il motto "serve a sconfiggere il virus" per portarvi via tutto e per umiliarvi calpestandovi la faccia. Ma con tutti questi morti voi davvero pensate a vivere? Il nuovo mantra del Natale sarà grosso modo questo: ci sono i morti, ergo se volete fare Natale coi parenti siete degli irresponsabili e degli insensibili.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).