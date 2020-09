Convenzione di Faro, la morte comica dell’Occidente ratificata dall’Italia

La ratifica della Convenzione di Faro, che prevede la possibilità di occultamento di monumenti o opere d'arte percepiti come offensivi o provocatori, è la morte non seria, ma comica, dell'Occidente, ucciso da guitti senz'anima, nemici del popolo, dei lavoratori e della civiltà occidentale. Per inciso, come ho cercato di chiarire in "Difendere chi siamo. Le ragioni dell'identità italiana", il giusto rispetto delle identità altrui non può mai comportare l'umiliazione o il nascondimento della propria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).