Coronavirus, altro che lockdown: bisogna potenziare la sanità pubblica

Briatore e Berlusconi dimessi e in perfetta salute. Il fabula docet? Che se si è curati bene e senza altre patologie devastanti, allo stato attuale piuttosto difficilmente si muore di Coronavirus. Ma il fabula docet è anche che tutti i cittadini dovrebbero godere del medesimo trattamento. E di qui un ulteriore fabula docet: il Coronavirus non si combatte rinchiudendo in casa i cittadini (lockdown), ma potenziando la sanità pubblica, massacrata dalle scellerate politiche dei liberisti che ora ci vogliono chiudere in casa anziché potenziare la sanità pubblica. Che il Coronavirus serva, se non altro, ad apprendere una lezione: abbiamo bisogno di una sanità pubblica forte, in antitesi con le tendenze privatistiche del liberismo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).