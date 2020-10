Coronavirus, col nuovo Dpcm militarizzazione in stile guerre mondiali

Con nuovo DPCM in arrivo si va verso la militarizzazione ulteriore del Paese. È previsto l'esercito in strada per contenere la diffusione del virus. Come nel Cile di Pinochet, mutatis mutandis. E in più i locali che dovranno chiudere alle 23, con copriclfuco segno delle Guerre Mondiali. Allora, vi piace questo regime terapeutico? Esercito e sterminio pianificato dei ristoratori.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).