Coronavirus, i bambini a scuola come cani con la museruola

Alla fine ci sono riusciti. Se e quando la scuola ripartirà, i bambini dai 6 anni in su saranno costretti a portare la mascherina, come cani in museruola. Sempre, tranne durante le interrogazioni. Vogliono ortopedizzarli fin dalla tenera età, per garantirsi dei manichini avvezzi alla servitù e con la faccia coperta, come schiavi. Loro, invece, nelle loro ville patrizie saranno a viso scoperto, con servi in mascherina pronti a mescere loro pregiati vini spumeggianti. Come se non bastasse, ci saranno gli inutili monobanchi con rotelle, il culmine dell'idiozia. Non bastava usare i vecchi banchi separatamente? Certo, in quel caso non vi erano costi aggiuntivi... È ora di opporsi a questo scempio, perché su tutto forse si può transigere ma non sui bambini. Guai a chi lo tocca. È ora di elaborare un grande rifiuto della società disumanizzata centrata sul distanziamento sociale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).