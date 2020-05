Coronavirus, i braccialetti elettronici e il nuovo ordine autoritario

Verso una società di controllo totale. Arrivano i braccialetti elettronici in Liguria. Che però saranno come un gioco, assicurano. E in effetti è da tempo che ci trattano come bambini, con un fastidioso paternalismo che non fa onore a una democrazia. L’ho detto e lo ridico. Il Coronavirus è anche una preziosa occasione per le classi dominanti per riorganizzazione verticisticamente i rapporti di forza intorno al principio sacralizzato del distanziamento sociale: principio in nome del quale - l'avrete inteso - è impossibile ogni forma di contestazione reale dell'ordine costituito dal basso. Dopo trent'anni di ordine libertario e consumista, ora subentra un nuovo ordine autoritario e liberista centrato in astratto sulla lotta all'emergenza virus e in concreto sulla lotta di classe dall'alto contro il basso.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).