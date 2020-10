Coronavirus, il nuovo regime militarizza il Paese con norme ormai perfino lesive del domicilio

Proprio come in nome del nemico esterno e del sovversivo interno i regimi novecenteschi riuscirono a fare accettare la militarizzazione del Paese, così il nuovo regime, in nome della lotta al nemico invisibile, sta militarizzando il Paese e ponendo in essere norme sempre più autoritarie, ormai perfino lesive del domicilio. Sta prendendo forma una società del controllo totale, che amministra in forme totalitarie le cose e le persone ridotte a cose. Il fatto che le pattuglie dell'antifascismo e le brigate fucsia della lotta partigiana non dicano nulla e anzi assai spesso difendano il nuovo autoritarismo è la prova di ciò che già sapevamo: l'antifascismo oggi finisce per essere un alibi, combatte il vecchio fascismo, che non è più, e accetta e difende il nuovo potere totalitario, che ovunque si consolida.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).