Coronavirus, il potere (non solo in Italia) ne fa un uso governamentale

Per mantenere l'emergenza, stanno conteggiando anche i negativizzati. Ora, ammesso e ribadito che il virus c'è ed è meglio evitarlo, come è possibile che i più non si accorgano dell'uso governamentale che il potere (non solo in Italia) sta facendo del virus? Come non capire che stanno usando il virus per rimodellare la società intorno al nuovo principio del distanziamento sociale?



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).