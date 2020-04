Coronavirus, il sogno dell’Ue? Indebitarci ancora di più

Mentre i Paesi più distanti si sono prodigati per aiutare l’Italia, quelli più vicini, almeno spazialmente, si apprestano a infliggerle il colpo di grazie. La UE, infatti, ha un’unica preoccupazione: come sfruttare questa occasione di debolezza dell’Italia per catturarla nei maligni dispositivi del debito, segnatamente del Mes o degli Eurobond. Proprio oggi, 7 aprile, potrebbe essere il grande giorno. Sarebbe la fine per l'Italia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).