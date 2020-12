Papa Bergoglio nel nome del Vangelo di Soros

In messa streaming, il sempre più piegato alla religione terapeutica papa Bergoglio celebra i vaccini per tutti: ma i primi a dover essere vaccinati, egli afferma, sono i più deboli. Beati gli ultimi, perché essi saranno le cavie. "Siamo tutti sulla stessa barca", ha detto altresì il pontefice del Vangelo secondo Soros: la falsità e la cattiva fede di tale affermazione le potete plasticamente raffigurare comparando la situazione del patron di Amazon e di Facebook, da una parte, e l'operaio, il precario e il ristoratore in miseria, dall'altra.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).