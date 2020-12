I blog riportano opinioni degli autori e non necessariamente notizie, in ossequio al pluralismo che caratterizza la nostra Testata.

Lampi del pensiero

Venerdì, 25 dicembre 2020 - 10:29:00 Coronavirus, il vaccino non cambia il futuro: non si torna più alla normalità Lampi del pensiero di Diego Fusaro/ Anche con la vaccinazione - spiega l'AIFA - non si tornerà alla vita di prima, alla vecchia normalità Di Diego Fusaro

Anche con la vaccinazione - spiega l'AIFA - non si tornerà alla vita di prima, alla vecchia normalità. Qualcuno è davvero così ingenuo da non capire che la società basata sul combinato disposto di distanziamento sociale e tecnologia digitale si giustifica con l'ideologia medica ma è la nuova struttura economica, sociale e politica da cui non si tornerà indietro, del tutto a prescindere dal virus? Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).