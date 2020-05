Coronavirus in ritirata, ma il circo mediatico non si arrende

Sembra, davvero, che – vuoi per abitudine ormai consolidata, vuoi per altro – i “professionisti dell’informazione” siano dispiaciuti all’idea che il Coronavirus possa uscire dalle nostre vite. E, così, accade che oggi, dinanzi al fatto accertato che in Lombardia nella giornata di ieri non si sono – per la prima volta – registrati morti da Covid-19, il circo mediatico avanzi sospetti: forse vi sono stati errori di calcolo, si dice apertamente da più parti. Pare che nessuno voglia davvero prendere sul serio l’ipotesi che realmente non vi siano stati morti e che, in qualche modo, ci si possa avviare verso un ritorno alla normalità (e, con essa, allo smantellamento delle misure di emergenza).

Addirittura si continua a ripetere che il 3 giugno potrebbero non estinguersi le misure che, attualmente, prevedono l’impossibilità di spostarsi da una regione all’altra dell’Italia: per via degli irresponsabili degli apericena e per i serial killer dello spritz, potrebbero essere prolungate suddette misure. E addirittura si potrebbe – con la solita espressione, a cavaliere “tra il grottesco e il terroristico”, per dirla con Marx – tornare a “chiudere tutto”. Intanto, nella giornata di ieri la Cina ha ufficializzato ciò che da febbraio apertamente sosteniamo: ossia che ci troviamo nel bel mezzo di una Guerra Fredda tra la Cina stessa e il Leviatano a stelle e strisce. Si tratta, come più volte s’è asserito, di una guerra che, interna alla “quarta guerra mondiale” (Preve), già da tempo aveva preso forma, trovando nella questione del 5G e nella tensione sul caso Huawey due momenti di aperta manifestazione pubblica.

Ciò dovrebbe, naturalmente, indurre a un serio ripensamento dell’origine stessa del virus e della possibilità che esso coincida con un prodotto di laboratorio, sfuggito o creato ad hoc come arma non convenzionale. In sostanza, non sarebbe forse il caso di provare a chiarire come si collochi realmente il Covid-19 nel quadro di questa Guerra Fredda, ora apertamente riconosciuta dagli stessi interessati? Si può davvero continuare a far finta di nulla, come se il Coronavirus fosse l’analogo di un meteorite accidentalmente precipitato sul pianeta Terra? E, invece, sembra che la comunità scientifica di tutto si occupi, fuorché di questa ipotesi.

Stupisce, tra l’altro, un articolo apparso in data odierna su “La Repubblica”: “Calano i contagi, vaccino a rischio. Lo scienziato di Oxford: ‘se l’epidemia svanisce, non riusciremo a testarlo’”. Lo scienziato in questione si chiama Adrian Hill, il quale già da tempo lavorava al vaccino e, di più, sosteneva la possibilità all’80 % di somministrarlo già a settembre del 2020. Ma ora la speranza sembra svanire, dacché v’è il rischio che il virus sparisca e che la pandemia cessi. L’articolo di “Repubblica” riporta un surreale virgolettato dello scienziato britannico: “siamo nella paradossale situazione di sperare che il virus resti ancora per un po’” (sic!). La frase suona, in effetti, paradossale: almeno quanto quella di chi si avventurasse a sostenere che occorre sperare che il cancro non scompaia, prima di essere riusciti a rinvenire la cura definitiva!

Insomma, adesso gli scienziati – meglio, alcuni di essi – ci dicono apertamente che sperano nella durata ulteriore del virus e, dunque, dell’emergenza. Che è, poi, una conferma di quanto da tempo andiamo sostenendo: v’è chi spera che il Coronavirus alberghi ancora a lungo tra noi, di modo che l’emergenza non venga meno, le misure emergenziali si mantengano in vita (magari anche intensificandosi?) e il “potere simbolico” – in questa fase letteralmente smisurato – del circo mediatico non si indebolisca.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).