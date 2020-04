Coronavirus, l'anima del politico, tra la regione cristiana e quella del picco

L'anima dell'uomo contemporaneo non ha pace in questa travagliata fase della vita pubblica italiana, che poi di pubblico ha ormai ben poco. E così si oscilla tra il politico che invoca le chiese aperte per Pasqua per avere la protezione della Vergine e il politico che si consegna a un'altra fede, quella nel picco epidemiologico, che non arriva mai e che è a tutti gli effetti una nuova religione mondana.

