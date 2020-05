La fake news dei Navigli per accusarci e imporci un nuovo lockdown è abbastanza chiara. La foto mostra distanze che appaiono ravvicinate per una distorsione prospettica. Che sia solo un errore? Non lo credo. Vi è chi non vede l'ora che si torni al lockdown e che gli italiani si facciano ancora un po' di arresti domiciliari. E dirà, appunto, che è per colpa degli irresponsabili dei Navigli, che hanno violato la sacra norma del distanziamento sociale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).