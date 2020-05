Coronavirus, la traduzione di lockdown in italiano? Arresti domiciliari

È una prassi a cui siamo da tempo abituati. L’ordine del discorso utilizza l’inglese dei mercati in maniera analoga al “latinorum” di manzoniana memoria. Lo fa per più ragioni, una delle quali – quella che in questa sede ci interessa – è la patina di autorevolezza che la lingua dell’impero assegna, con immediato automatismo, alle cose. Dire “austerity” anziché “austerità” o “spending review” anziché “tagli alle spese” è, in effetti, un collaudato stratagemma volto a far sì che squisite scelte politiche, organiche all’ordine del potere, si contrabbandino surrettiziamente come necessità sistemiche ineludibili e, di più, come procedure sacre, evocate nella lingua liturgica del dio mercato.

Anche il “lockdown” pare rientrare appieno nel novero di questi lemmi anglofoni di legittimazione sacrale dell’ordine dominante. Insieme con la norma del “distanziamento sociale” – formula orwelliana che meglio andrebbe resa con “confinamento” –, la prescrizione del “lockdown” è, con tutta evidenza, uno dei pilastri del nuovo regime terapeutico del capitalismo sanitario. Sembra, anzi, prevedibile che quest’ultimo si fonderà sempre sul distanziamento sociale (che sarà il nuovo principio organizzativo della vita sociale); al quale farà, con cadenza più o meno regolare, fasi di “lockdown”, che è poi il distanziamento sociale portato al suo grado massimo, quello della reclusione forzata nei perimetri della propria dimora. Il nuovo totalitarismo terapeutico del capitalismo sanitario si reggerà, presumibilmente, sul distanziamento sociale permanente e sul lockdown a fasi alterne. Se, come si diceva, “distanziamento sociale” andrebbe più opportunamente reso con “confinamento”, analogamente “lockdown” dovrebbe propriamente essere tradotto con “arresti domiciliari”. I vecchi regimi arrestavano dissidenti e personalità considerate colpevoli o pericolose rispetto all’ordine costituito.

Il nuovo regime sanitario, mediante la categoria dell’asintomatico, ha trasformato tutti – omnes et singulatim – in soggetti degni di essere arrestati, dacché tutti sono potenzialmente contagiati e contagiatori, dunque pericolosi per un sistema che ha innalzato la nuda vita a valore supremo e, forse, esclusivo. Ovviamente, l’argomento – pure così in auge – con cui si asserisce che questa privazione della libertà è “a fin di bene” non può convincere: almeno per noi che veniamo dopo Eichmann, che di quel teorema fu tra i più ferventi sostenitori. Né può, d’altro canto, risultare persuasivo l’altro argomento, senza posa impiegato da politici e da amministratori del consenso: se dobbiamo rinunziare ora alla nostra libertà, è perché dobbiamo difenderla e recuperarla a emergenza finita. Come ha scritto Agamben in riferimento a questo teorema, una norma, che affermi che si deve rinunciare al bene per salvare il bene, è altrettanto falsa e contraddittoria di quella che, per proteggere la libertà, impone di rinunciare alla libertà” (Quodlibet, 13.4.2020).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).