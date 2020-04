Coronavirus, Mes: la sinistra scende in campo. Iniziata la campagna a favore

Avete notato il sorriso beffardo e sadico che esce fuori dal volto del ristretto numero degli espertoni (rigorosamente sempre gli stessi) arruolati dal mainstream allorché vi comunicano che la vostra reclusione si allunga e che forse non vedrete neppure il mare? Intanto le sinistre fucsia sono partite con la squallida campagna pro Mes. Serve come sono, non possono che esserlo fino alla fine. Nemiche della classe lavoratrice, serve dei padroni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).