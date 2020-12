Coronavirus, è finita l'era delle democrazie parlamentari

Urgente e grave è un fatto, di cui troppo poco si è parlato: è passato in questi giorni il tremendo decreto legge che fa sì che i DPCM non durino più 30, ma 50 giorni. È sulla Gazzetta Ufficiale ed è l’ennesimo sfregio alla vita democratica. È finita l’epoca delle democrazie parlamentari, come ha bene sottolineato Giorgio Agamben: siamo entrati nel tempo del potere esecutivo assolutizzato, delle task force e delle decisioni sovrane dei tecnici non eletti, che poi sempre sono banchieri e top managers di ortodossa fede neoliberista.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).