Coronavirus, pandemie e Oms: la strategia del terrorismo sanitario

Così ha dichiarato l’OMS, che ha temporaneamente occupato il posto del FMI nel dettare l’agenda della politica liberista su scala planetaria: “dopo questa, ci saranno altre pandemie, prepariamoci per la prossima” (6.5.2020). Non saprei davvero come definire affermazioni di questo genere, se non sotto l’etichetta di “terrorismo sanitario”. La scienza in generale e quella medica in particolare dovrebbero procedere con circospezione e cautela, evitando – è superfluo ricordarlo – titoli sensazionalistici e a effetto: specie se quei titoli possono, come è il caso di cui sopra, gettare nel panico la popolazione, peraltro già provata dal nuovo regime di vita imposto in nome della lotta al Covid-19. Si ha davvero l’impressione che la strategia sia quella del terrore: generando una condizione di paura o, più precisamente, di angoscia, la popolazione diventa più fragile e, soprattutto, più disposta ad accettare norme e restrizioni che in condizioni normali mai tollererebbe. È la condizione ideale per il potere, certo. Ma è poi anche la condizione perfetta per la riplasmazione dei rapporti di forza in chiave verticistica e autoritaria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).