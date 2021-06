Covid, arriva l'estate e calano i contagi: restrizioni e vaccini inutili?

"Covid, studio italiano: così il sole distrugge il virus in pochi secondi" ("Adnkronos", 1.6.2021). Quindi stanno ammettendo che tenerci in casa per mesi tappati in lockdown al buio non era la soluzione migliore? Quindi stanno segnalando che il calo dei contagi che stiamo registrando, proprio come l'anno scorso in questo stesso periodo, non è dovuto al vaccino, ma alla bella stagione? Sono domande, le nostre, che non possiamo esimerci dal porre. Ben sapendo che la nostra è la prima epoca in cui il domandare stesso sia ostracizzato con l'infamante categoria di complottismo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).