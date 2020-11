Covid, così lo speculatore finanziariao lucra più di prima

Ecco la fotografia di fine anno del 2020: miliardari cosmopoliti della shut-in economy, del commercio digitale e della speculazione finanziaria lucrano anche più di prima. E intanto la popolazione dei ceti medi e delle classi lavoratrici sta a languire, rinserrata in casa, terrorizzata dal circo mediatico e dal clero giornalistico all’idea di contrarre il virus, di finire col tubo in bocca e impossibilitata spesso a lavorare e sempre a esercitare qualsivoglia forma di protesta per rivendicare i propri diritti calpestati in nome della lotta alla diffusione del virus. Altra foto: il patriziato globalista dominante rifiuta ormai di condividere i medesimi spazi e finanche la medesima aria con la plebe subalterna, reietta e contagiosa.

Se ne ebbero già, in anteprima, alcune immagini nell’estate del 2020, allorché sui rotocalchi patinati apparvero foto che raffiguravano sontuose feste nelle ville del patriziato cosmopolita, in cui il solo a indossare la mascherina era, puntualmente, il cameriere. I convitati, per parte loro, si godevano il lusso dei giardini e delle serate baldanzose, protetti dalle mura di cinta che li separavano dall’inferno delle plebi appestate. A colpi di lockdown e di distanziamento sociale, vogliono sterminare i ceti medi e i lavoratori, in un vero e proprio genocidio organizzato. Perché, come diceva Sanguineti, "i padroni ci odiano e non lo nascondono".



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).