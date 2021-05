Covid e lockdown: non è un'emergenza, ma il nuovo ordine tecnosanitario

Chissà se prima o poi i più usciranno dal lockdown cognitivo e capiranno che quella che stiamo vivendo è la nuova normalità, un nuovo ordine tecnosanitario basato sul combinato disposto di distanziamento sociale e tecnologia digitale. Leggo di proposte di tenere la mascherina anche a tavola. Leggo di vaccinazioni per i bambini. Leggo di mantenimento per anni del distanziamento sociale. Viene oggi diffamata come “complottismo” ogni visione che si discosti dalla narrazione ufficiale e che, per ciò stesso, sia ritenuta analoga al terrapiattismo. La lotta contro il complottismo non porta a una società trasparente, scientifica, sorvegliata epistemologicamente: conduce, invece, all’opposto, ossia a una società ingenua e infantile, ottusa e dogmatica; a una società, cioè, che crede con fede dogmatica e senza mai il benché minimo dubbio a ogni “fonte seria”, cioè certificata dal potere e dal suo apparato tecno-scientifico di completamento.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).