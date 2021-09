Covid, emergenza continua: un nuovo efficace metodo impiegato dal governo

Ebbene sì, le scuole stanno tornando, come prevedibile, in Dad, gelido acronimo che sta per "didattica distanza", apice del mondo orwelliano che sta prendendo forma. Davvero siete tanto ingenui da pensare che tutto stia finendo? Davvero credete che l'infame tessera verde serva a produrre ambienti sicuri? Uscite dal lockdown cognitivo! Prendete pacatamente consapevolezza del fatto che l'emergenza perpetua, oggi sanitaria e magari domani climatica, è un nuovo efficace metodo di governo delle cose e delle persone, ad arte impiegato dal blocco oligarchico neoliberale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).