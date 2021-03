Covid, un'emergenza infinita sinonimo di "nuova condizione di normalità"

Se dopo un anno di emergenza ci troviamo al punto di partenza, vuol dire che la soluzione prospettata (lockdown e misure stringenti) era una non soluzione. Perché, dunque, si ostinano a infliggere una soluzione repressiva che non serve a superare l'emergenza? Perché continua a durare la sospensione dei diritti costituzionali a un anno dall'inizio dell'emergenza? Quanto può durare un'emergenza per essere chiamata così e non invece nuova condizione di normalità? Quanto hanno investito nella sanità pubblica per fronteggiare l'emergenza? Come possono ancora continuare con la sciocca narrativa per cui i lockdown salvano la vita, al netto dei disturbi psichici, della sofferenza psicologica e dei suicidi che hanno cagionato? Porre queste domande dovrebbe essere doveroso per ogni cittadino. E, invece, il porle costa l'accusa di complottismo e negazionismo grazie alla prodigiosa macchina della propaganda, che non vuole domande e critica, ma solo automatica e irriflessa esecuzione in nome del funzionamento sistemico. V'è bisogno di immunità dal gregge. V'è bisogno vitale del coraggio della domanda e della problematizzazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).