Covid, l'emergenza non è finita: presto il ritorno alla fase 1 delle misure

Giunge voce che la Germania sia già di fatto nella cosiddetta quarta ondata, quella che presuppone il ritorno alla fase 1 del rocchetto virale. E gli esperti spiegano che la situazione è destinata a peggiorare. Non è poi difficile immaginare che qualcosa di analogo accadrà anche nella nostra Penisola, che finora è stata in parte risparmiata dal virus forse anche in ragione del clima particolarmente mite che ha caratterizzato fino a ora l'autunno. Insomma, l'emergenza non è affatto finita. Come già più volte abbiamo detto, essa è la nuova normalità, un nuovo preciso modo di governo delle cose e delle persone. Il rocchetto virale ha ripreso il suo usuale movimento e dalla fase 2 sta rapidamente volgendo nuovamente alla fase 1 delle misure stringenti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).