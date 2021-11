Covid, l'emergenza non sta finendo: è in arrivo la fase più buia e opprimente

“Bassetti: "Stop ai tamponi per accedere a ristoranti, bar, teatri, cinema e stadi". L'infettivologo: "Italia enorme tamponificio". E chiede di puntare sul Green pass rilasciato dopo il vaccino”. Così leggiamo su Tgcom24 in data 2 novembre 2021. Il cerchio si stringe, l'ordine terapeutico si fa sempre più stringente. Presto i non ancora benedetti col siero sempre laudando in saecula saeculorum potrebbero praticamente essere tumulati in casa, se questa è la tendenza generale. Del reato, se tutti sono potenziali malati asintomatici, allora non v'è più alcuno che sia sano.

E se nessuno è sano, tutti debbono essere di necessità curati e benedetti. Preparatevi. L'emergenza non sta finendo: sta entrando in una fase ancora più buia e opprimente. Non ci tolgono tutto in una volta, ché sarebbe altrimenti tutto evidente. Al contrario, ci tolgono tutto un pezzo alla volta, di modo che, come la rana bollita di cui scriveva Chomsky, non vi accorgiamo - se non quando è troppo tardi - di ciò che abbiamo perduto e non riavremo. Ricordatelo: i diritti e le libertà sequestrati non saranno restituiti, come se nulla fosse mai accaduto. Dovranno essere riconquistati. Per questo, occorre non concedere che altri diritti e altre libertà ci siano sottratti col solito teorema, per cui ciò è necessario per proteggere la vita messa in pericolo dall'emergenza.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).