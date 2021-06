Covid, l'esperimento sociale funziona: cade l'obbligo e ci si maschera ancora

L'esperimento sociale sta funzionando alla perfezione, sarebbe stolto negarlo. E che di esperimento sociale si tratti abbiamo provato a dire in più occasioni, sottolineando come ci troviamo al cospetto di nuovi laboratori di produzione del postumano e degli assetti sociali, politici ed economici per l'avvenire. In ciò sta la valenza dell'epidemia come politica, per riprendere il titolo del libro che Giorgio Agamben ha dedicato al tema.

Ebbene, ieri era il primo giorno in cui si poteva tranquillamente stare senza mascherina all'aperto e io ho visto con i miei occhi tutti egualmente mascherati all'aperto, come pecore impaurite, come manichini automatizzati e programmati per agire inequivocabilmente in un modo. Lockdown cognitivo allo stato puro. Perché mai, di grazia, indossare la mascherina all'aperto se, come sappiamo, all'aperto è pressoché impossibile contagiarsi e, per di più, è il potere stesso, con i suoi sempre più palesemente demenziali dispacci, a suggerirci che da ieri possiamo tranquillamente evitare di indossare la mascherina? Si tratta di una paura ormai radicata negli animi? O è un riflesso pavloviano di cui difficilmente ci libereremo? Né deve essere dimenticato che in realtà non è cambiato nulla, se si considera che anche fino all'altro ieri per decreto bisognava portare con sé la mascherina e all'occorrenza indossarla in caso di mancato distanziamento: non era previsto alcun obbligo di mascherina all'aperto, in altri termini.

Comunque, anche ora che apertamente ci dicono che tale obbligo non sussiste, esplicitando di fatto ciò che già prima era valido, i più continuano a indossare la mascherina... In ogni caso, sono scene disarmanti, inutile negarlo; scene che forse potrebbero anche produrre disincanto, se non disperazione, inducendo anche il più fervente rivoluzionario e il più attivo militante per ulteriorità nobilitanti e migliori libertà ad abbandonare ogni speranza redentiva e ogni sogno desto di liberazione. Di fronte a quelle miserrime scene, in fondo, pare addirittura esageratamente ottimistica la definizione kantiana dell'uomo come un legno storto.

La verità indicibile è forse quella per cui l'uomo, vocazionalmente, è incline a servire, preferendo una comoda servitù a una pericolosa libertà. L'allegoria platonica dell'antro caliginoso coi cavernicoli innamorati della propria servitù resta la metafora assoluta della condizione umana. E non cessa di sollevare un quesito inaggirabile, almeno per quanti abbiano ancora il coraggio di pensare con la propria testa: come deve comportarsi il liberatore al cospetto di incatenati che non vogliono essere tratti alla condizione di uomini liberi? Che fare in concreto con chi ama le catene che gli precludono ogni spazio di libertà? Abbandoniamo i cieli della filosofia politica platonica e torniamo negli inferi della realtà di cui siamo, nostro malgrado, abitatori, per non dire prigionieri.

Come già altra volta dicevo, il virus sparirà come d'incanto allorché tutti rispetteranno spontaneamente con zelo le norme dell'ordine terapeutico, dalla mascherina al distanziamento sociale, senza che nemmeno vi sia più bisogno di decreti e di situazioni emergenziali. Detto altrimenti, il patogeno si dileguerà senza lasciar traccia quando tutti si comporteranno egualmente come se esso fosse permanentemente presente, vale a dire quando tutti avranno introiettato il nuovo paradigma di governo delle cose e delle persone alla stregua di una seconda natura, vivendolo come se fosse una realtà naturale come l'aria che respiriamo. Lì potremo davvero intonare il Requiem per l'umanità: avrà davvero trionfato il postumano, come amano cerimonialmente chiamarlo; io, per parte mia, sono convinto che debba essere chiamato disumano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).